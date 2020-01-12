جيجي حديد بصورة من الطفولة مع والدتها..شاهدوا جمالهما

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​ بعيد ميلاد والدتها ​يولاندا حديد​ على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور التي تجمعهما، وكانت من بينها صورة ظهرت فيها حديد وهي طفلة وهي تحملها والدتها، التي كانت ما زالت في عمر الشباب.

وتفاعل المتابعون مع الصورة هذه بالتحديد بشكل كبير، إذ إثنوا على براءة جيجي وهي طفلة، بينما أعربوا عن إعجابهم الكبير بجمال والدتها.

وأرفقت جيجي الصور بتعليق عايدت فيه والدتها بالقول:"أتمني لكي عيد ميلاد سعيد، وعاماً مليئاً بالصحة الجيدة، والعديد من المغامرات”، ووصفتها بالأم الذهبية، مضيفة “يشرفني ويحالفني الحظ ان أتعلم من امرأة مثلك، دائماً ما تفاجئيني وتلهميني أكثر كل عام، شكراً لك على الحياة وعلى الهدايا التي قدمتيها طوال السنوات الماضية".



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