شيرين رضا تستغيث بوزارة الداخلية.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ نداء إستغاثة إلى وزارة الداخلية في مصر، لإنقاذ الحيوانات المتواجدة في سوق الجمعة.

وكتبت رضا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "نداء إلى وزارة الداخلية أرجوكم وأتوسل إليكم فى إيجاد حل بخصوص سوق الجمعة اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة أرجوكم".

وتعد رضا من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان في مصر، وقد وجّهت نداءً إلى المسؤولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان.

يُذكر أن رضا تشارك في فيلم "راس السنة"، من بطولة إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، إنجي المقدم، هدى المفتي، وعلي قاسم، من تأليف محمد حفظي، وإخراج هشام صقر.

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