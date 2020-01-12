خاص "الفن"- جيني إسبر: بعض المنتقدين لا يعرفونني ولكن!

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة السورية ​جيني إسبر​ في دورة التمثيل في ​الإمارات​ العربية المتحدة، في أولى تجاربها في التدريب، الأمر الذي عرّضها للانتقاد.

ورداً على هذه الانتقادات قالت إسبر لموقع "الفن": "أمارس مهنة التمثيل منذ 19 عاماً، وقدمت للدراما السورية والعربية أكثر من مئة عمل، وأعتقد أن هذه الأعمال وتلك السنوات كفيلة بأن تجعلني جديرة بخوض هذه التجارب التدريبية.

وأضافت: على ما يبدو أن بعض المنتقدين لا يعرفونني ولم يشاهدوا أعمالي، وإنما يمارسون الإنتقاد للجميع من باب الهواية.

وتابعت إسبر: "بكل الأحوال أحترم كل الآراء والمواقف، بشرط ألا يخرج الكلام عن الآداب العامة".

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