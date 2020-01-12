شاهدوا كيف كانت كيم كارداشيان قبل 24 عاماً.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعيد ميلاد صديقتها المقربة أليسون، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت كيم صورة لها مع أليسون تعود للعام 1996، أي قبل 24 عاماً، خلال تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية خلال عطلة الصيف، وعلّقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد الـ40 لأعز صديقة لي في العالم أجمع أليسون !!! لقد مررنا بكل شيء معاً، ولحسن الحظ، حصلت على أفضل صديقة في حياتي! عائلتي! أنا فخورة بك لأنك أفضل أم وزوجة وصديقة".

وأضافت: "أنت الصديقة الأكثر ولاءً حتى النهاية! أحبك كثيراً يا أليسون هذه الصورة من صيف عام 1996 عندما كنا في باريس في جولة مع والدك والنسور، حافظنا على مذكرات هذه الرحلة وقرأت للتو الكثير من الذكريات المدهشة".

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