خاص "الفن"- هذه الممثلة بديلة لونا بشارة في "سوق الحرير"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن القائمين على مسلسل "​سوق الحرير​"، إختاروا الممثلة السورية البديلة للممثلة الأردنية الفلسطينية ​لونا بشارة​، بعد إنسحابها لإرتباطاتها الفنية في بلدها.

وبحسب معلوماتنا فإن الشركة المنتجة إتفقت مع الممثلة ​روبين عيسى​، لتؤدي شخصية فتاة فلسطينية، تتحدث طيلة مراحل العمل باللهجة الفلسطينية.

ويسجل لروبين عيسى العديد من التجارب الشامية الناجحة، منها "باب الحارة" و"حرائر".

وشهد العمل الكثير من التغييرات والإنسحابات، فانسحبت صفاء سلطان وجاءت نادين تحسين بيك بديلة عنها، وإستبعدت هيما إسماعيل من شخصيتها، وجاءت كاريس بشار بديلة عنها.

ويشارك في العمل أيضاً سلوم حداد وبسام كوسا ووفاء موصللي وفادي صبيح وإيمان عبد العزيز وعبد الهادي الصباغ.

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