تراند اليوم : محمود عبد المغني ينضم لفريق عمل “يوم13”

انضم الفنان محمود عبد المغني لفريق عمل فيلم “يوم 13” ويبدأ تصوير مشاهده داخل ديكور القصر الذي تم بناؤه داخل ستوديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر والذي تخطت ميزانيته 9 ملايين جنيه.

فيلم “يوم 13” يعد التجربة الثالثة لـ “مغني” في التعاون مع شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض ” بعد اشتراكه في فيلمي “ملاكي إسكندرية” و”مقلب حرامية”.

وحرص المنتج والمخرج وائل عبد الله منذ بدء تصوير “يوم 13” علي اختيار أماكن التصوير الخارجية بعده أماكن متفرقة بشوارع القاهرة.

‏‎الفيلم يصنف من أفلام الرعب والإثارة والتشويق وتدور أحداثه بشكل يحبس الأنفاس طوال المشاهده.

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‏‎”يوم 13″ التجربة الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية الـ3D، والتي تعد طفره جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

‏‎‏‎تقنية 3D هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.

‏‎فيلم “يوم 13” بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروي جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من النجوم ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.