تراند اليوم : من الألف للياء.. تفاصيل حادثة إقتحام فيلا نانسي عجرم

كشف صحفي لبناني يدعى باسيل اسلي عن سبب إطلاق زوج الفنانة نانسي عجرم، الطبيب فادي الهاشم، 18 رصاصة على السوري محمد الموسى بهدف الدفاع عن النفس.

ونشر باسيل اسلي فيديو لنفس نوع المسدس الذي استخدمه فادي الهاشم وعلق قائلا: “‏ ‫فيديو‬ لنوع المسدس الذي كان بحوزة السيّد فادي الهاشم‬ زوج النجمة نانسي عجرم‬ خلال تواجده في فيلّته من نوع glock 17 ويعتبر من أقوى أنواع المسدسات ومن ضغطة واحدة يطلق أكثر من رصاصة وهذا هو السبب الذي جعل الهاشم يطلق 18 رصاصة على القتيل”.

وكانت القاضية غادة عون، أصدرت قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.

من جانبه، أخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان، وسوف يتم استدعاؤه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن الضحية والتهديد باللجوء إلى القضاء الدولى خشبة استخدام نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى نفوذهما لإنهاء القضية.