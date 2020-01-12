تراند اليوم : صدمة!!وفاة فتاة صغيرة حاولت تقليد مشهد إنتحار كندا حنا

حادثة مؤلمة شهدتها مدينة طرطوس السورية، إذ أقدمت طفلة سورية تبلغ من العمر 11 عاما على شنق نفسها متأثرة بمشهد للفنانة كندة حنا من مسلسل “خاتون” وهي تحاول الانتحار.

وفي أول تعليق لها على تلك الحادثة الصادمة وصفت كندة حنا الحادثة بالموجعة والصادمة وقالت “وفاة بتول أثرت في كثيرا لاأعرف ماذا أقول الله يرحمها ويصبر أهلها”.

وأضافت كندة لإذاعة شام اف ام السورية” عبر القنوات الأجنبية يضعون تصنيف للعمل وتحذير للأطفال من هم أقل من 18 عاما من مشاهدة المحتوى نظرا لأنه يحتوي على مشاهد عنف خوفا من تأثرهم بهذه الأعمال، وأتمنى أن يحدث ذلك في عالمنا العربي”.

وأشارت إلى أن الأهل لهم دورا كبيرا في مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال.

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وحول من ينتقدون الفنان على تأثر الأطفال باعمالهم، قالت كندة حنا ” اللوم الكبير على الأهل لابد أن يراقبون المحتوى لأن الطفل لا يدرك ما يفعل، لا يجوز لوم الفنان أو صانع العمل على مادة مخصصة لعمر معين.

ولفتت كندة إلى أنها تشعر بوجع كبير نظرا لأنها لم تتعود سماع تلك الأخبار المؤذية.

وخلال الساعات الماضية انتشرت حادثة صادمة لطفلة في الصف الثالث الابتدائي شنقت نفسها تأثرا بمشهد الفنانة كندة حنا في مسلسل “خاتون”، الذي تدور أحداثه حول فتاة تتمرد على تقاليد مجتمعها من أجل الحب ولكنها تتعرض للكثير من المتاعب.

مسلسل “خاتون” من بطولة سلوم حداد، باسم ياخور، سلافة معمار، كاريس بشار، أيمن رضا، كندة حنا، شكران مرتجى، طوني ‏عيسى، نادين تحسين بيك، جيانا عنيد، يوسف الخال، معتصم النهار، تأليف طلال مارديني، إخراج تامر إسحاق.‏