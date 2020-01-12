مريم علي: سأكون قوية ومقاتلة في "صقار".. وهذا سبب قلة ظهوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السورية مريم علي في حديث خاص لـ"فوشيا" أنها تشارك في مسلسل "صقار" الذي يشكل عودة للدراما البدوية بعد انقطاع لأعوام وذلك في إطار تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل من إخراج شعلان الدباس وإنتاج شركة غولدن لاين.

وقالت مريم علي إنها تؤدي شخصية "عنود" وهي امرأة قوية تريد الدفاع عن حقها وحق زوجها وابنها، ولأجل ذلك تتحول إلى شخصية قاسية وصعبة وتواجه شيخ القبيلة للدفاع عن عائلتها بكل ما تملك من مشاعر ومن محبة، وكل هذا بالرغم من قوة شيخ القبيلة ومن سطوته وجبروته وعدم جرأة أحد على الوقوف بوجهه.

وعن سبب قلة ظهورها مؤخرا في أعمال تلفزيونية، عزت مريم السبب لقلة الأعمال التي يتم إنتاجها حاليا، وأضافت بأنها مع ذلك تعتذر عن بعض الأعمال التي لاتناسبها من ناحية النص أو شروط الإنتاج التي تكون غير ملائمة وغير مناسبة لها.

وعن شروطها للمشاركة بعمل ما، قالت إنها تهتم لمساحة الشخصية المعنوية وأن يحمل الدور قيمة داخل العمل ومن خلال الرسالة التي يوصلها وأهميته وتأثيره وأن يضيف لميسرتها الفنية.

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وأشارت إلى أهمية التعاون بين الفنانين والشركات وكل المعنيين بالدراما السورية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الدراما لكن على ألا يكون ذلك على حساب العمل والممثل فقط ودون أن تحمل ظلما وإجحافا بحق الفنانين.

كما تحدثت مريم علي عن علاقتها بالمسرح وسعيها إلى الحضور والتواجد والمتابعة؛ لأنه أصل الفنون، كما أن دراستها كانت في المعهد العالي للفنون المسرحية، والفارق بين حضورها على خشبة المسرح وعبر شاشة التلفزيون.

من جانب آخر، أكدت مريم علي على سعيها الدائم لحضور الفعاليات المتعلقة بالمرأة وتوعيتها ودعمها، مضيفة على هامش مشاركتها في فعالية "تاء مبسوطة" التي قدمت خلالها فرقة كورال "غاردينيا" بقيادة المايسترو غادة حرب، أن كل ما من شأنه تقديم الفرح والبهجة والسعادة للناس خاصة وأن الكورال أعضاؤه سيدات مؤمنات بأهمية ودور النجاح والوصول إلى الطموح لتحقيق الأهداف.

وأكدت أن علاقتها بالموسيقا قوية لكنها في أوقات تواجدها بالمنزل وعند تنقلها بالسيارة تحب أن تستمع إلى الإذاعة أكثر، وتفضل بعض الأغنيات العربية والأجنبية، لكن السيدة فيروز أحد أبرز الأسماء الثابتة في مزاجها وهواها الموسيقي والغنائي.