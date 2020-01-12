محمد حماقي مستاء من لفظ وصفه به عاصي الحلاني

القاهرة - لايف ستايل
دخل النجمان محمد حماقي وعاصي الحلاني في مناوشة في برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids، من أجل ضم الطفل المغربي آدم. حدثت المناوشة، عندما أشعل الطفل المغربي آدم مسرح ذا فويس كيدز بجمال صوته، فالتف إليه الحكام الثلاثة من إبداعه.
وعندما حانت لحظة محاولة كل حكم أن يقنع الطفل للانضمام إلى فريقه، أخبره عاصي الحلاني أن محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم ما زالا مبتدئين في مجال برنامج المواهب، وهو لديه باع كبير في برنامج ذا فويس، وهنا قاطعه الفنان المصري ليطلب منه الكف عن وصفه بالمبتدئ. وهنا تدخل محمد حماقي وحاول إقناع الطفل المغربي بالانضمام إلى فريقه، مؤكدًا أنه سيبرز موهبته بالشكل المطلوب، فعليه أن ينضم إلى فريقه.
وبعد تفكير، اختار الطفل المغربي آدم الانضمام إلى فريق محمد حماقي، مما دفع الأخير لإغاظة عاصي الحلاني. يذكر أن اليوم هي الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس" من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، بلجنة تحكيمه الجديد المكونة من الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.
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