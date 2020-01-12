طارق العريان يثير غضب متابعيه بنشره فيديو عن العائلة

تعرض المخرج طارق العريان لموجة من الانتقادات من متابعيه بعد نشره فيديو عن "قضاء الوقت مع العائلة". فقد نشر طارق العريان عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو قصير من قيلم العراب يقول فيه ماريو بوزو أن "الرجل الذي لا يقضي وقتا مع عائلته ليس برجل حقيقي".

الفيديو الذي نشره طارق العريان أتي بعد ظهوره في صورة مع أولاده في أحدي الفعاليات الخاصة بالأطفال، وكتب معلقًا عليها "الأولوية دائما رقم واحد هي لـ آدم وعلى".

وقد تلقى العريان الكثير من التعليقات المدافعة عن أصالة بعد نشر الفيديو إذ كتب أحدهم "وازاي لمة العيلة من غير الأم والزوجة مالهاش طعم" فيما كتب آخر "هانت العيله عليك وهانت أصاله وهان حبها في قلبك. خليك لحالك بدون عيله أنت اخترت وأنت اتحمل".

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