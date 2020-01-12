شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هيفاء وهبى بلوك جديد تشبه أنجلينا جولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إطلالة جديدة لزينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبى، حازت على الكثير من التفاعلات من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت "زينب" منذ عدة أيام على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" صورة جديدة بطريقة مكياج مختلفة عن إطلالاتها الطبيعية لتطالب متابعيها بإبداء أراءهم فى شكلها الجديد لتفاجئ بتشبيه متابعيها لها بالفنانة العالمية أنجلينا جولى، وبالفعل ظهرت فى صورة مشابهة كثيرًا لنجمة هوليوود.

ابنة هيفاء وهبى فى اطلالة تشبه انجلينا جولى

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وبعد الردود الإيجابية، أعربت زينب فياض عن سعادتها من تفاعلات متابعيها بشأن تشبيهها بأنجلينا جولى، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مساء السبت: "ما بتتخايلو أدى فرحت من كمية الرسايل وتعليقاتكن الإيجابية على هيدا الميكب بحبكن بحبكن.. هيدا الفيديو لكل يلى طلبوا ???? وطبعا لوك أنجلينا جولي كان فكرة صديقتي"، حيث نشرت فيديو يحتوى على الخطوات التى تحولت فيها ابنة هيفاء وهبى لتشبه أنجلينا جولي نجمة هوليوود.



بنت هيفاء وهبى

تعرف زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، بتفاعلها الدائم مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر صورها مع ابنتيها دانييلا ورهف فواز بشكل دائم، بالإضافة إلى اطلالاتها المتعددة التى تعكس جمالها الذى يشبه إلى حد كبير والدتها، وهو ما يقابل بتفاعل دائم مع متابعيها الذين لا يكفون عن عقد المقارنات بينها وبين والدتها التى تعتبر من ايقونات الجمال فى الشرق الأوسط وتحظى بشهرة وشعبية كبيرة.

زينب فياض شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على انستجرام بصورتها وهى ترتدى عدسات ملونة لأول مرة فى حياتها، وطلبت من متابعيها إبداء رأيهم فى هذه الخطوة، وكان ذلك ذلك فى إطار دعائى لمتجرها، حيث علقت قائلة :" ولبست عدسات لأول مرة بحياتى اعطونى رأيكن؟ " واختارت عدسات بإحدى درجات الأخضر الفاتح بدت ملائمة لدرجة لون بشرتها وأظهرت جمال عينيها الواسعتين.