شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى أفضل مطرب وممثل شاب فى تكريم حزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المطرب محمد الشرنوبي، على جائزة أفضل مطرب وممثل شاب فى حفل حزب مستقبل وطن السنوى، الذى أقيم أمس داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وحرص الشرنوبى على نشر مجموعة صور من التكريم، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، مع كبار أعضاء حزب مستقبل وطن، وكتب: "من تكريمى كأفضل مطرب وممثل شاب، شكرًا حزب مستقبل وطن ومبروك انطلاقة الموقع الإخباري".

وظهر فى الصور التى نشرها الشرنوبى من داخل الحفل، عدد كبير من المشاهير والنجوم مثل النجمة رجاء الجداوى، والفنانة الكبيرة يسرا، والفنانة لبلبة.



جانب من الحفل

وفى سياق متصل، قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن السياسة للوطن والعلم والفن والرياضة هى الوطن ذاته، وأن السياسة تنحنى فى هذه الحفل للإنسانية والمعانى، متسائلا:" من ينسى كوكب الشرق التى توحدت الشعوب على صوتها، وعميد الأدب العربى، وموسيقار الأجيال، وأمير الشعراء، واليوم نحتفل بسفراء الوطن خارج السياسة، لإشعال ضوء للأجيال المقبلة، وحينما نرى الرئيس يخطو بمصر فوق الصعاب، ما عاد يُقبل من أحد رفاهية المشاركة فقط، ولكن يكون سفيرا للوطن فى موقعه، لفتح نافذة للتعبير عن الوطن، وهذا ما يقوم به الحزب، لمواجهة التحديات".

وأعلن رشاد، إطلاق الموقع الإخبارى لحزب مستقبل وطن، قائلا:" سيكون منارة للوطن، وداعما للدولة المصرية فى تصديها للشائعات"، وشاركت الفنانة لطيفة، بالاحتفالية حيث غنت مجموعة من أغانيها، منها "أم الدنيا مصر"، والتى لاقت تفاعل من الحضور.

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وخلال الاحتفالية وجهت رسالة للشعب المصرى قائلة :"مبروك لمصر ام الدنيا، وشرفاء مصر ورجالة مصر، وجيش مصر"، ووجهت التحية لحزب مستقبل وطن، على الاحتفالية التى ينظمها اليوم، إلى جانب دور المجتمعى، وإطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للحزب، كما شارك أيضا الفنان محمد حماقى، بمجموعة من أغانيه.

وفى نهاية الاحتفال، كرم الحزب عدد من المبدعين والمتألقين "علميا، وفنيا، ورياضيا " لعام 2019، حيث تم تكريم برنامج "ملعب أون" والذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير كأفضل برنامج للعام.

وتم تكريم اللاعب طارق حامد كأفضل لاعب خلال العام، وحاز على جائزة أفضل فريق خلال عام النادى الأهلى، وأفضل مدرب رينية فايلر مدرب النادى الأهلى، وشوقى غريب كأفضل مدير فنى مصرى، والاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم تكريم منتخب الاسكواش، ومنتخب مصر لكرة اليد، ومنتخب السباحة، ومنتخب الجمباز، ومنتخب الجودو، ومنتخب كرة اليد للناشئين.

وفى مجال الإعلام، تم تكريم الكاتب الصحفى عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والإعلامى عمرو عبد السميع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والإعلامى عمرو عبد المجيد، والإعلامى وائل الابراشى، والإعلامى أحمد موسى، والإعلامى نشأت الديهى، والإعلامى محمد البارز، والإعلامى محمد على خير، وهناء سمرى نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والإعلامية إسعاد يونس، كأفضل إعلاميين خلال العام، كما حاز على جائرة أفضل شخصية سياسية الدكتور مصطفى الفقى.

وتم تكريم، الدكتور جمال الدين محمد ابو السرور، الحاصل على جائزة النيل، والدكتور نبيل عبد الباسط، الحائز على جائزة النيل، وتم تكريم الطالب محمد محمد بيومى، الأول على الثانوية العامة، وطارق حسام محمد محمود، الأول مكرر على الثانوية العامة، وعبد الله محمد جابر قدرى، الأول مكرر.

وفى مجال الفن، تم تكريم الفنانة أنغام، ، وحاز على جائزة افضل موزع موسيقى أحمد ابراهيم، وتم تكريم تامر مرسى، كأفضل شركة إنتاج درامى، وحاز على جائزة أفضل منتج سينمائى هشام عبد الخالق.

وحاز فيلم الممر، على جائزة أفضل فيلم خلال العام، وتم تكريم الفنان أحمد السعدنى لدوره المتميز فى مسلسل شبر مية، وتم تكريم الفنان أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل خلال العام، كما تم تكريم الفنانة رجاء الجداوى، والفنان أشرف عبد الباقى، والفنانة يسرا، والفنانة لبلبة، والمطرب محمد الشرنوبى، والمطربة لطيفة.

وشارك فى الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلى الأحزاب السياسية، حيث حضر كل من وزيرا التعليم العالى خالد عبد الغفار، وعلى مصيلحى وزير التموين، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد أبو العنين نائب رئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات.

كما حضر النائب احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، والإعلامى وائل الإبراشى، والدكتور محمد الباز، والإعلامى أحمد شوبير، والإعلامية بسمة وهبة، والإعلامى أحمد موسى، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، وكرم جبر رئيس الهئية الوطنية للصحافة، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.