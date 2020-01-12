شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يطرح أغنية "فاكرينى مرتاح" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد عز فيديو كليب جديد بعنوان "فاكرينى مرتاح" من كلمات وألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج أمين إسماعيل، وقال عز إن الكليب استغرق تصويره يومًا كاملاً، وتم تصويره فى محمية وادى دجلة، مشيرًا أنه اختار هذا المكان ليعبر ببساطة عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.





وتقول كلمات الأغنية "فاكرنى مرتاح علشان شافونى فى وشهم بضحك تملى، فاكرنى مرتاح علشان مابحكيش ع اللى م الأيام حصل لى".

Advertisements





وانتهى عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلم "باركود 615" بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالهرم، حيث يتبقى له أيام وينتهى من تصويره .

يدور أحداث فيلم "باركود 615" فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة يشارك فى بطولته كل من محمد عز وطارق صبرى وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

وشارك محمد عز فى دراما رمضان الماضى بمسلسلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز وإخراج حسام على، و"لمس أكتاف" مع ياسر جلال وإخراج حسين المنباوى، وعُرض له مؤخرًا مسلسل "قيد عائلى" للمخرج تامر حمزة"، كما ينتظر طرح فيلمه الجديد "استدعاء ولى عمر" الذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة حورية فرغلى، حيث انتهى من تصويره قبل أسابيع قليلة.