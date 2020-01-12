شكرا لقرائتكم خبر عن ريحته فيها.. عرض سيارة "توباك" التى قتل بداخلها للبيع فى مزاد علنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أكثر من 24 عامًا، على وفاة مطرب الراب الشهير توباك شاكور، فى حادث إطلاق للنيران فى ولاية لاس فيجاس الأمريكية، داخل سيارته فى أحدى شارات المرور من قبل مصدر مجهول، أعلنت Celebrity Cars Las Vegas، عن عرض السيارة الشهيرة التى لقى فيها أسطورة الراب الشهير مصرعه للبيع فى مزاد علني.

وكشفت الشركة الشهيرة عن القائمة الكاملة للسيارات التى سيتم بيعها فى المزاد العلنى القادم، ومن ضمنها سيارة أسطورة الراب الشهير الذى توفى عام 1996، مقابل 1.75 مليون دولار إمريكي.

وعرضت الشركة مقطع فيديو للسيارة موديل BMW 750iL 1996 سوداء اللون، والتى كان يقودها المنتج الأمريكى الشهير Suge Knight، والتى استأجرها من شركة Death Row Records آنذاك، وتعرضا لعملية إطلاق النار.

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السيارة تم ادراجها فى برنامج Moments In Time مقابل 1.5 مليون دولار أمريكى ولم تباع مطلقًا منذ سنوات عديدة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تعرض فى مزاد علنى منذ حادث إطلاق النيران عام 1996.

توباك شاكور

وقامت شركة BMW بتعديل بعض الاطارات التى تهالكت بشكل كبير، واضافة بعض التعديلات الخاصة بالسيارة وطلائها من جديد، وتغير بعض الاساسيات التى تدمرت نتيجة إطلاق النيران، بالإضافة إلى استخراج الرصاص من السيارة.

تعرض اسطورة الغناء "توباك شاكور" للقتل فى 13 سبتمبر 1996 بعد مغادرته مباراة الملاكمة بروس سيلدون ضد مايك تايسون فى MGM Grand فى لاس فيجاس، وأصيب مغنى الراب مرة واحدة فى ذراعه، وأخرى فى الفخذ ومرتين فى الصدر، واخترقت احدى الرصاصات رئته اليمنى، وتوفى من نزيف داخلى أثناء وجوده فى وحدة العناية المركزة عن عمره 25 سنة.