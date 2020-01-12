شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يتغزل فى زوجته بعيد ميلادها: السيدة الأولى وبإذن الله الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة زوجته فى عيد ميلادها، والتغزل فيها بكلمات شاعرية، نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، بالإضافة إلى مجموعة صور تجمعهما فى العديد من المواقف، وكتب قائلًا "فى مثل هذا اليوم أتولدت السيدة الأولى، وبإذن الله السيدة الأخيرة فى حياتى، كل سنة وأنتى طيبة يا أن البنات يا غالية ❤️❤️❤️".

وسرعان ما تلقى الفنان التهنئة على الصور التى حصدت عشرات الآلاف من الإعجابات، وحرص عدد كبير من المشاهير فى مقدمتهم الفنانة أيتن عامر، على تهنئة زوجة الفنان هشام ماجد بعيد ميلادها.

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ويشارك هشام ماجد فى بطولة فيلم "تسليم أهالى"، مع النجمة دنيا سمير غانم، وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز وهو من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف شريف نجيب، ومن المقرر انطلاق تصوير أولى مشاهده خلال الأيام المقبلة، كما أكد مخرج العمل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" والذى يراهن عليه بقوة.



هشام ماجد وزوجته

كما يشارك ماجد فى عرض مسرحية عطل فنى فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشاركة البطولة الفنان أكرم حسنى وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

وانتهى هشام ماجد مؤخرًا مع شيكو من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخرًا عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.