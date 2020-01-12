شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تستغيث بالداخلية لحماية الحيوانات فى سوق الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة شيرين رضا نداء إلى وزارة الداخلية بسبب ما يحدث فى سوق الجمعة، وكتبت شيرين رضا، تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "نداء إلى وزارة الداخلية أرجوكم وأتوسل إليكم فى إيجاد حل بخصوص سوق الجمعة اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة أرجوكم".



شيرين رضا

وتعد الفنانة شيرين رضا، من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان فى مصر، حيث وجهت نداء إلى المسئولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان، وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء إلى المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامها ومنع أذيتها، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه"

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وكانت الفنانة شيرين رضا، منذ شهور، شنت هجومًا حادًا على هيئة الطب البيطرى، ثم اعتذرت للهيئة لاحقا بعد هجومها الشديد عليهم وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذارى".

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، كما حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز و نيللى كريم و هند صبرى، و أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأموروحل الألغاز التى تواجهه.