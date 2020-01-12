شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحيى حفلاً غنائيًا فى أوبرا دمهنور 24 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم خالد سليم، حفلاً غنائيًا بدار أوبرا دمنهور بصحبة فرقته الموسيقية، يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجارى، الساعة الـ 8 مساء، حيث يعمل سليم على تجهيز باقة من الأغانى المتنوعة لغنائها فى الحفل، حيث يعود إلى أوبرا دمهنور مرة أخرى بعد إحيائه حفله الأخير هناك خلال شهر أغسطس الماضى ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.



حفل خالد سليم فى دمنهور

ومن المقرر أن يغنى خالد سليم مجموعة من الأغانى أبرزها "حلم عمرى"، "عيش"، "عيشنا أد ايه"، "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "فنجان القهوة"، "لما قابلت عنيك"، "يا هوى" لفيروز، "لسة مش عايز"، "بلاش الملامة"، "بالك مشغول"، "خد الجميل"، "يا كل عاشق قبلى"، "انت أكيد من عالم تانى"، إضافة إلى عدد من أغانى الزمن الجميل للعندليب عبد الحليم حافز ووردة وغيرهم.



خالد سليم

وفى سياق متصل يعمل خالد على أكثر من أغنية جديدة لطرحهم "سنجل" على مدار العام وفى المواسم المهمة، منها "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن المحتمل طرحها في عيد الحب، وأيضاً أغنية أخرى بعنوان " "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، على أن يصورهما فيديو كليب قريبا إضافة إلى اختيار عدد آخر من الأغانى.

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النجم خالد سليم

وكان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه منذ أسابيع، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهادر الشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.