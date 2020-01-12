شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فيلم يسرا الجديد "صاحب المقام" قبل طرحه فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتطر النجمة يسرا عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام"، فى جميع دور العرض بالسينمات يوم 21 يناير الجارى، بعد الانتهاء من تصويره الذى استغرق أكثر من 7 أشهر، حيث احتفل أبطال الفيلم الشهر الماضى بتصوير آخر يوم.

وقبل عرض الفيلم فى السينما ننشر تفاصيل قصة العمل حيث تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم اسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث، خاصة وأن جد اسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث أن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.

وتقوم يسرا بتوجيه آسر ياسين وتدله على ضريح جده المتهدم وتحاول إنقاذه من دخوله صفقات فاسدة حتى يعود لرشده مرة أخرى، كما تشفى زوجته وتستمر أمينة خليل فى ادعاء المرض بعد ما اكتشفت أن زوجها حاله أصبح الأفضل.

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وتتوالى الأحداث بالعديد من المغامرات بين آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل حتى يدخل فى متاهات ضريح جده ويظهر له فجأة بعد خروجه من المقام، وفى نهاية الفيلم يكتشف "آسر" أن الروح التي تظهر له هي نفسها الممرضة التي تمرض زوجته.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

ويعد فيلم "صاحب المقام" هو عودة يسرا للسيما بعد عرض فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.

ومن ناحية أخرى تواصل يسرا جلسات يومية مع المخرج سامح عبد العزيز للوقوف على تفاصيل مسلسلها الجديد "دهب عيرة" مع مؤلف العمل أحمد عادل ومنتج العمل جمال العدل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نهاية الشهر الجارى بعد انتهاء مخرج العمل من اختيار الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.