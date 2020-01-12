باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة ولقطة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد، برومانسية شديدة.

الفنانة اللبنانية نشرت صورة جمعتها بزوجها، ظهرا فيها بلقطة رومانسية كشفت عن قوة حبهما، ووجهت له تهنئة بقولها: “عيد ميلاد #حبيبي #صديقي #زوجي”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “عقبال الميه بالصحه ونضل مع بعض طول العمر #انشاالله.. #باسكال_مشعلاني_٢٠٢٠”.

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يُذكر أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني كانت قد احتفلت بزفافها على الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد عام 2010، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بجزيرة قبرص، وقد أثمر زواجهما عن طفل واحد يُدعى «إيلي» وضعته الفنانة اللبنانية سبتمبر 2011.

وكانت باسكال مشعلاني قد احتفلت في شهر سبتمبر الماضي بعيد ميلاد ابنها الوحيد “إيلي”، والذي أتم عامه الثامن، وذلك بحضور زوجها الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد، ووالدتها .

الفنانة اللبنانية أقامت حفلا مميزا لابنها احتفالا بهذه المناسبة، حيث زينت المكان بالبالونات الملونة، وأحضرت قالب تورتة تضمن الكثير من الألوان ومجيمات لدمى مختلفة.

باسكال شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لابنها، قالت فيها: “عقبال المية يا حبيب ماما الله يكون معاك على طول ويحميك”.