وفاة الفنان البحريني علي الغرير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان البحريني علي الغرير، الأحد 12 يناير، عن عمر يناهز الـ47 عاما، وذلك إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

عدد كبير من نجوم الخليج نعوا الفنان الراحل، من بينهم الفنان داوود حسين، والذي كتب: “أخى و صديقي العزيز نجم البحرين علي الغرير في ذمة الله .. الله يتغمد روحك الجنة يا بوخالد مع الصديقين والابرار .. انا لله وانا اليه راجعون .. الفاتحة على روحه الطاهرة يرحمكم الله”.

وكتبت الفنانة هيفاء حسين: “إنا لله وإنا اليه راجعون، حبيبنا واخونا العزيز بوخالد في ذمة الله.. ما اقدر اعبر عن الالم والحسرة اللي في قلبي.. الى جنات النعيم يا العزيز يا من زرعت الضحكة والسعادة والفرحة في قلوب الصغار والكبار”.

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وعلي الغرير ممثل بحريني من مواليد 30 سبتمبر عام 1968، ويعد من أبرز الفنانين في البحرين وفي منطقة الخليج العربي، حيث عرفه الجمهور الخليجي من خلال الأدوار الكوميدية ومع ذلك فانه يستطيع أن يلعب العديد من الأدوار المختلفة.

الفنان الراحل دخل مجال التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل “رحلة العجائب” عام 1990، وشارك في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي خلال مسيرةٍ امتدّت حوالي 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل “جديمك نديمك”.

كما شارك الغرير في المسرح من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحليّة والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها «سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا في العام 2016، و “طفاش والأربعين حرامي” في 2017، وآخرها ” طربال رايح جاي”في العام 2018.