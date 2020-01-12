نقابة الممثلين تكذب أنباء وفاة نادية لطفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت الكثير من الأنباء مؤخرا حول وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي.

مجلس نقابة المهن التمثيلية ردت على هذه الأنباء، مؤكدة أن كل ما تردد عن وفاة نادية لطفي مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة.

كما نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، شائعات وفاة الفنانة الكبيرة، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، واستنكر ما يقوم به مروجو هذه النوعية من الشائعات.

وكانت الفنانة المصرية نادية لطفي قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع عدد من الفنانين، كما ذهبت إليها الفنانة إلهام شاهين لتحتفل معها، وعبرت عن سعادتها الشديدة للاحتفال معها بعيد ميلادها في نفس اليوم.

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وتتواجد الفنانة نادية لطفي في مستشفى المعادي العسكري، حيث تعرضت لأزمة صحية منذ فترة طويلة، وتتواجد بالمستشفى باستمرار لمتابعة حالتها أولا بأول.

نادية لطفي تعرضت مؤخرا لمشاكل في الرئة، وأكد الأطباء ضرورة خضوعها لعملية جراحية.

وتولى البروفيسور جوزيف اسكندر، إجراء الجراحة لها، وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.

ونادية لطفي من مواليد 3 يناير عام 1937، واحدة من جميلات السينما المصرية، وشاركت في الخمسينات والستينات في عدد من الأعمال الهامة الناجحة والتي شاركت فيها كبار النجوم ومنهم عبدالحليم حافظ وأحمد مظهر وعمر الشريف وكمال الشناوي.