هل تؤثر قضية نانسى على الحلقات الباقية فى the voice kids.

الأحد 12 يناير 2020

نانسى عجرم

فى ظل الأزمة الحالية التي تمر بها النجمة اللبنانية نانسى عجرم بعد قتل زوجها لسارق اقتحم منزلهم، والتى يظهر لها كل يوم تفاصيل جديدة، طرح عدد من الجماهير سؤالا بعيدا عن الأحداث وهو ما مصير الحلقات المتبقية فى برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" التى تشارك فى لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كلا من الفنان محمد حماقي والفنان عاصى الحلانى.



ومن المعروف أن حلقات المرحلة الأولى فى البرنامج مسجلة بالكامل، ولكن باقي الحلقات تكون على الهواء، وقالت تقارير إعلامية أنه تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج ويتبقي فقط حلقة واحدة يجب أن تسجل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير ، على أن تكون الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر مارس من ستوديوهات "MBC" في بيروت.

Advertisements

وكان آخر التطورات فى القضية، التى صدمت العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ما كشف عنه تقرير الطبيب الشرعى، أمس الجمعة، وهو أن القتيل تعرض لـ17 طلقة نارية من مسدس زوج نانسى عجرم.

وجاءت الإصابات على النحو التالى: طلقة واحدة فى الساعد الأيمن، وطلقتان فى الكتف الأيسر، وطلقة تحت الإبط الأيسر، و3 طلقات فى الصدر، وطلقتان فى البطن، و7 طلقات فى الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة فى الفخذ الأيسر، وتزامنًا مع ذلك، ذكرت تقارير أن هناك اشتباهًا فى وجود متورط آخر ساهم فى قتل الشاب السورى بمنزل نانسى عجرم، إذ أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

لكن خرج الوكيل القانونى لفادى الهاشم، المحامى جابى جرمانوس، ليفند هذه المزاعم، وبرر تصرف موكله، بقوله "إنه ليس خبيرًا عسكريًا، بل هو شخص تعرض لوهلة لحالة عصبية، وأى شخص مكانه كان تصرف مثله"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الراى" الكويتية.