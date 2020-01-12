“سرّ”…. يحيط باختفاء رجل أعمال شهير

Jan 12, 2020
اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة ضمن الدراما الاجتماعية العربية “سرّ” على MBC4.
تنطلق الأحداث في ليلة احتفالية بميلاد عامر زهران (بسام كوسا)، بحضور زوجته تالين رزق الله (داليدا خليل)، وابن أخيه مهند (وسام حنا)، وما هي إلاّ ساعات حتى يعلن عن اختفاء الرجل موجهة سهام الشك إلى كثيرين حوله، ويتسلّم القضية المحقق جاد حرب (باسم مغنية) أحد أهم ضباط التحقيق، فكيف سيتعامل مع هذه القضية؟
الجدير بالذكر أن المسلسل يضم مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، سامي أبو حمدان، جوي الهاني، أسعد رشدان، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول طعمة، وسواهم…
يُعرض مسلسل “سر” على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.
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