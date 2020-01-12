خاص- ورد الخال تنسحب من “ضرب الرمل” لهذا السبب

Jan 12, 2020
أكدت الممثلة ورد الخال في تصريحات خاصة لـ “الخليج 365” الى أنها انسحبت من المسلسل السعودي “ضرب الرمل” الذي كان من المتوقع أن تشارك في بطولته وذلك بعدما وقعت مع الشركة السعودية “ستوديو11”.
وكشفت “الخال” الى أن الشركة السعودية أخلت في بنود الاتفاقية الموقعة بينهما، ما دفعها الى الاعتذار عن تجسيد الشخصية في المسلسل.
في سياق مختلف، وكما بات معروفاً فقد بدأت ورد الخال تصوير مسلسل جديد بعنوان “عشيق أمي”، ألا ان التصوير توقف بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لكن قد يستأنف التصوير قريبًا بحسب ما أخبرتنا.
المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، بطولة ورد الخال، الممثل السوري خالد القيش، بالاضافة الى نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك. انتاج شركة مروى غروب
وكشفت ورد لموقعنا في لقاء سابق أن دورها رومانسي هادئ، امرأة تريد التوفيق بين عائلتها وقلبها خاصة بعد قصة الحب التي اقتحمت حياتها، بالتزامن مع معاناة معينة تعيشها سيكتشفها المُشاهد تباعاً خلال أحداث المسلسل.
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