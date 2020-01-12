مايكل كبابة يشوق الجمهور لأولى حلقات "سر".. والردود تتغزل بوسامته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد قناة ام بي سي4 اليوم لعرض أولى حلقات المسلسل العربي "سر" من بطولة الفنان السوري بسام كوسا في أولى تجاربه في الدراما العربية بالإضافة إلى عدد من نجوم لبنان.

وبهذا الصدد شوق الفنان وعارض الأزياء اللبناني مايكل كبابة جمهوره عبر إنستغرام بصورة كشف من خلالها مشاركته في العمل.

وتفاعل الجمهور مع إعلان كبابة عن مشاركته، معبرين عن حماسته لمشاهدته في العمل، فيما بدأ الكثيرون بتداول صورة من حسابه عبر إنستغرام والتغزل بجماله، مؤكدين أنه سيشكل إضافة للعمل ويثير حالة من الجدل.

هذا ويترقب الجمهور اليوم عرض الحلقة الأولى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية في عرض أول وحصري، إذ تحرص قناة ام بي سي منذ فترة على عرض مسلسلات حديثة تعرض للمرة الأولى مثل "عروس بيروت" والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، فيما لم يحقق مسلسل "الآنسة فرح" والذي جاء بديلا له النجاح الذي حققه مسلسل عروس بيروت.

وانتهى يوم الخميس مسلسل "حواديت الشانزليه" من بطولة الفنان إياد نصار، والذي كان بدأ بداية قوية إلا أنه فشل في تحقيق القاعدة الجماهيرية التي حققها مسلسل عروس بيروت، فيما تعول الآن القناة على مسلسل "سر" ليعوض غياب "عروس بيروت" خاصة أنه يضم عددا من النجوم.

Advertisements

ويُشارك في بطولة مسلسل "سر" إلى جانب الفنان السوري بسام كوسا كل من الفنانة رواد عليو، بالإضافة للفنان اللبناني وسام حنا والفنان باسم مغنية والفنانة داليدا خليل والفنان جاد أبو علي والفنانة رانيا سلوان والتي حققت نجاحا كبيرا بشخصية داليا في مسلسل عروس بيروت.

يُشار إلى أنه كان من المقرر أن تشارك الفنانة السورية دانا مارديني في العمل، إلا أنه وبسبب عارض صحي اعتذرت عن العمل وحلت داليدا خليل بديلة عنها.

وعلى صعيد آخر، فقد سبق للفنان اللبناني مايكل كبابة المشاركة بعدد من الأعمال ولعل أبرزها أولاد الشر، العراب، ومسلسل أمير الليل، وشارك كبابة أيضا كموديل في كليب أغنية "ولا بحبك" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

وكان كبابة تعرض للسخرية بسبب ظهوره بـ"الشرشف" في أحد عروض الأزياء، فيما توقع البعض أن يشكل هذا العمل علامة فارقة في مسيرة الفنان اللبناني، بسبب عرضه على قناة ام بي سي.