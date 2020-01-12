زوجة محمود العسيلي تثير الجدل بفستانها القصير في حفل زفافها

القاهرة - لايف ستايل احتفل المطرب المصري محمود العسيلي مساء الجمعة، بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي. وظهرت زوجة العسيلي بفستان زفاف جريء للغاية، عرّضها لانتقادات حادة من رواد السوشال ميديا، وتميز الفستان بأنه قصير ومكشوف من الصدر والظهر، كما اعتمدت على مكياج خفيف بجانب لجوئها لتسريحة شعر منسدل للخلف. ويأتي حفل الزفاف بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، وكان العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجة العسيلى. قد يهمك أيضا: محمود العسيلي يدخل تريند يوتيوب بـ تمثيلية محمود العسيلي يفتح دفاتر زيجتيه السابقتين

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