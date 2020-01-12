في ذكري رحيل ليلي فوزي تعرف على عدد أزواجها ومعاناتها مع المرض

القاهرة - لايف ستايل
تزوجت ليلى فوزى ثلاث مرات الأولى كانت من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي، والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم تنجب أبناء.
نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أنور وجدي، تحديدا خلال عملهما معا في فيلم «من الجاني» عام 1944، وطلب يدها للزواج ولكن والدها رفض "وجدي" أيضا لأنه متعدد العلاقات، ولكن بعد سنوات عديدة تزوجا خلال مرافقتها له رحلة علاجه في فرنسا، وتم الزواج في القنصلية المصرية 6 سبتمبر 1954، وسافر العروسان إلى السويد لقضاء شهر العسل، ولكن اشتد المرض على أنور وجدي هناك واستمر في رحلة علاج 4 شهور ولكنه توفى بعد 4 شهور، وعادت ليلى فوزي بجثمان أنور وجدي إلى مصر.
كانت تزوجت ليلى فوزي من صديق والدها المطرب عزيز عثمان، الذي كان يكبرها بأكثر من 30 عاما، وانفصلا لأنه كان شديد الغيرة.
توفيت ليلى فوزي في 12 يناير 2005، عن عمر يناهز 80 عامًا، إثر معاناة مع أمراض الشيخوخة.
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