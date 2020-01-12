شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى فيديو جديد من حفل دبى: الحمد لله على تفاعل الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بنجاح حفله الأخير فى دبى، بصحبه النجم المغربى سعد لمجرد، كما عبر عن فرحته بتفاعل الجمهور معه خلال أداء فقرات الحفل.

ونشر رمضان، عبر حسابه على انستجرام، فيديو جديد من الحفلة التى أقيمت، الجمعة الماضى، صحبها بتعليق: "الحمد لله على تفاعل الجمهور، أقوى حفلة فى دبى، ثقة فى الله نجاح".

وكان محمد رمضان، شارك جمهوره، رحله عودته من مدينة دبى الإماراتية إلى مصر، أمس السبت، بعد إحيائه حفلا غنائياً ضخماً بصحبه النجم المغربى سعد لمجرد، يوم الجمعة الماضى، ونشر مقاطع فيديو من داخل الطائرة الخاصة التى تنقله من مدينة دبى إلى القاهرة، لتوثيق رحله عودته، مؤكداً على عودته لاستكمال تصوير مسلسل البرنس.



محمد رمضان

وقال رمضان فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر الاستورى الشخصى له بموقع الصور الشهير انستجرام، "راجع مصر لاستكمال تصوير مسلسل البرنس، وحشنى محمد سامى، ووحشنى كل طاقم العمل".

وفى سياق متصل، أعلن النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، عن مفاجأة خلال حفلهما فى دبى، وهى التحضير لفيلم جديد يجمعهما سويا.

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محمد رمضان

وقال سعد لمجرد خلال حفله الذى أحياه برفقة محمد رمضان وسط حضور جماهيرى ضخم: "فاكر وعدنا للجمهور، إن شاء الله فيلم سينمائى جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا"، ليقابل الجمهور المفاجأة بعاصفة من الترحيب والهتافات.

وقال محمد رمضان:"صديق العمر حبيبى وأخويا، ولو الروح دى موجودة جوه الفنانين هيبقى فى 10 آلاف انساى وهتطلع 10 آلاف أغنية، أطيب قلب فى العالم وفيلم بأذن الله مع بعض".