شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى ودياب فى المعادى لتصوير مشاهد مسلسل "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع كل من الفنان أحمد مجدى والفنان محمد دياب فى كافية بمنطقة المعادى اليوم الأحد لتصوير مشاهدهم أمام الفنانة ياسمين صبرى فى مسلسل "فرصة ثانية" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، وتدور أحداث المسلسل فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت آخر أعمال أحمد مجدى مسلسل "بالحجم العائلى" للنجم يحيى الفخرانى والذى عرض فى دراما رمضان العام الماضى، وشارك فى بطولته النجمة ميرفت أمين، ويسرا اللوزى وندا موسى وأخرون من النجوم للمخرجه هالة خليلوتأليف محمد رجاء.

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كما يعرض له مسلسل "الأنسة فرح" على إحدى المنصات الالكترونية مع الفنانة الشابة اسماء أبو اليزيد، والنجمة رانيا يوسف، والفنان محمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

أما الفنان دياب قد نجح مؤخرا فى الدراما التليفزيوينة بعد لمع فى تجسيد هذه النوعية من الأدوار الشريرة، وكان من أهمها دوره فى مسلسل "كلبش1" مع النجم أمير كرارة والذى لاقى نجاحا صاخباً وقتها .

وشارك دياب العام الماضى بمسلسل " أبو جبل" مع النجم مصطقى شعبان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نحلاء بدر، محمد علي رزق،وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى.