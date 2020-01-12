شكرا لقرائتكم خبر عن الدمية المرعبة Chucky تعود من جديد بمسلسل تليفزيوني على شبكة Syfy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت شبكة قنوات Syfy التلفزيونية، الضوء الأخضر لإنتاج مسلسل جديد يسرد قصة الدمية الاكثر رعباً في تاريخ السينما Chucky- تشاكي، بعد توقف عرضها منذ أخر جزء عرض عام 2013 وجاء بعنوان Curse of Chucky.

وبحسب صحيفة hollywoodreporter، فإن الشبكة التليفزيونية لم تحدد تفاصيل المواسم المقرر عرضها من المسلسل أو عدد الحلقات، واكتفت بالإعلان عن إنتاج المسلسل الجديد في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت.



تشاكي

ومن المقرر ان تعود الدمية الشهيرة Chucky بمغامرة جديدة في بلدة امريكية صغيرة، داخل احدي المتاجر العتيقة لبيع الدمي، وسرعان ما ستقوم بسلسلة عمليات من القتل داخل المدينة بأكملها، حتي تصل للأعداء القدامى لها للانتقام منهم على خلفية اقصائها.

شخصية الدمية تشاكي تم ابتكارها عام 1988 من قبل دون ودافيد، وارعبت الجماهير لأكثر من 30 عاماً داخل السينمات، وتحدث فيها المبتكرين على مدار السبع أجزاء الذين طرحوا، عن رواية رعب جسدت تفاصيل كبيرة، ونجحا في تحويلها لنجمة شباك التذاكر في العديد من الاجزاء، وصلت لـ ما يقرب من 200 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

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الدمية تشاكي

وأكد القائمين على الشبكة التليفزيونية، في المؤتمر الصحفي، على حماسهم مرة أخرى للشراكة مع Nick و UCP في سلسلة جديدة، مضيفين "فخورون جدًا بإحضار Chucky إلى التلفزيون لأول مرة مع المبدعين الأصليين".

شملت الشهرة الكبيرة التي تمتعت بها الدمية الأكثر رعباً، الكثير من المنصات، وانتقلت من شباك التذاكر والسينمات إلى ألعاب الفيديو ونجحت في تحقيق شعبية هائلة داخل عالم الألعاب، بالإضافة إلى تحويلها لمادة كوميدية هائلة في الكثير من البرامج.