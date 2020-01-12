تعرف علي أبرز المتنافسين على جوائز "BRIT Awards" لعام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي حفل توزيع " BRIT Awards " لعام 2020 عن النجوم و الاعمال المرشحة للمنافسة علي الجائزة التي تعد واحدة من أهم و أبرز الجوائز الفنية حول العالم ، والتي من المقرر أن تقام شهر فبراير المقبل في لندن .
ومن المقرر أن يقوم بتقديم فقرات الحفل نجم الكوميديا الأنجليزي جاك وايتهول ، و المذيعة الإنجليزية اليس لافيني وهو الحدث الذي ستتابع كل تفاضيله وسائل الاعلام الفنية الشهيرة بدء من ظهور النجوم علي الـ red carpet و حتي لحظة تسليم الجوائز كذلك كواليس الحفل .
القائمة كالآتي :
- جائزة أفضل مغني:
ديف
هاري ستايل
لويس كابالدي
مايكل كيوانوكا
ستورمزي
هاري ستايل
- جائزة أفضل مغنية
Charli XCX
twigs FKA
فريا ريدنجز
مابل
Mahalia
- أفضل فريق غنائي :
Bastille
Bring Me The Horizon
Coldplay
D-Block Europe
Foals
- أفضل أغنية للعام :
Ladbroke Grove
Giant
Location
I Don’t Care
Someone You Loved
Don’t Call Me Up
Nothing Breaks Like a Heart
Dancing With A Stranger
Vossi Bop
- أفضل فنان جديد:
Aitch
ديف
لويس كابالدي
مابل
سام فيندر
اريانا جراند
- جائزة International Female Solo Artist
أريانا جراند
بيلي إيليش
كاميلا كابيلو
لانا ديل ري
ليزو
- جائزة International Male Solo Artist
بروس سبرينجستين
بورنا بوي
ديرموت كينيدي
بوست مالون
تايلر ذاركريتر
بوست مالون
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