شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أبرز المتنافسين على جوائز "BRIT Awards" لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي حفل توزيع " BRIT Awards " لعام 2020 عن النجوم و الاعمال المرشحة للمنافسة علي الجائزة التي تعد واحدة من أهم و أبرز الجوائز الفنية حول العالم ، والتي من المقرر أن تقام شهر فبراير المقبل في لندن .

ومن المقرر أن يقوم بتقديم فقرات الحفل نجم الكوميديا الأنجليزي جاك وايتهول ، و المذيعة الإنجليزية اليس لافيني وهو الحدث الذي ستتابع كل تفاضيله وسائل الاعلام الفنية الشهيرة بدء من ظهور النجوم علي الـ red carpet و حتي لحظة تسليم الجوائز كذلك كواليس الحفل .

جائزة أفضل مغني:

القائمة كالآتي :

ديف

هاري ستايل

لويس كابالدي

مايكل كيوانوكا

ستورمزي



هاري ستايل هاري ستايل

جائزة أفضل مغنية

Charli XCX

twigs FKA

فريا ريدنجز

مابل

Mahalia

أفضل فريق غنائي :

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals

أفضل أغنية للعام :

Ladbroke Grove

Giant

Location

I Don’t Care

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Someone You Loved

Don’t Call Me Up

Nothing Breaks Like a Heart

Dancing With A Stranger

Vossi Bop

أفضل فنان جديد:

Aitch

ديف

لويس كابالدي

مابل

سام فيندر



اريانا جراند اريانا جراند

جائزة International Female Solo Artist

أريانا جراند

بيلي إيليش

كاميلا كابيلو

لانا ديل ري

ليزو

جائزة International Male Solo Artist

بروس سبرينجستين

بورنا بوي

ديرموت كينيدي

بوست مالون

تايلر ذاركريتر