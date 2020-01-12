شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: مسلسل "الأخ الكبير" عمل فنى متكامل ولون قريب من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة أيتن عامر أن مسلسل (الأخ الكبير) عمل فني متكامل ولون قريب من الناس، معتبرة أن ردود الفعل على المسلسل فاقت التوقعات.

وقالت أيتن عامر - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن ردود فعل الجمهور على المسلسل أدهشتها ولم تكن تتوقعها، وفاجأتها التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن المسلسل لفت انتباه الجمهور لأنه قريب منهم.

وأضافت أنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار، مشيرة إلى أن كواليس العمل رائعة وبها أجواء مميزة تجمع بين الجد والصرامة والمتعة والروح الحلوة.

ولفتت إلى أنها تحاول في كل عمل فني تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد من خلال الأدوار التي تظهر بها للجمهور، مشيرة إلى أن النجاح سهل ولكن الاستمرارية هي الأصعب، بالإضافة إلى أنها تعطي لنفسها الفرصة للتعامل مع كل دور بطريقة مفصلة وعلى نطاق واسع.

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وشددت على ضرورة أن يمتلك الممثل الذكاء الذي يجعله قادرا على الخروج بنفسه لأدوار يغرد بها بعيدا عما سبق وقدمه، فضلا عن الطموح الذي يجعل كل خطوة جديدة أفضل من التي قبلها، وهذا أمر طبيعي ولكن لابد أن تكون كل خطوة محسوبة بشكل جيد ومنطقي وليس عشوائيا.

وأكدت أن كل فنان من الذين شاركوا في المسلسل كان ظهوره مختلفا عما سبق وظهر فيه من أعمال، معبرة عن سعادتها بخوض هذه التجربة.

وتدور أحداث المسلسل، الذي يعرض حاليا وينتمي إلى نوعية المسلسلات الطولية المؤلفة من 45 حلقة، في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي بـ (بولاق أبو العلا) ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد رجب، وهبة مجدي ، وعبير صبري، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.