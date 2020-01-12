شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد جعلت كريمة مختار أيقونة الأمومة فى "يتربى فى عزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكري رحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار التي تعد أيقونة الأمفي الفن المصري بعدما تألقت في أكثر من دور لعبت فيه شخصية الأم بأعمال عظيمة مثل "الحفيد"، و"يتربى في عزو"، وغيرها من أهم الأعمال إلا أن أشهر ما قدمته قبل وفاتها هو دور ماما نونا التي وصلت فيه إلي القمة بفضل طريقة لعبها للشخصية بجانب الكيميا الخاصة جداً التي تميزت بها مع يحيي الفخراني مثلما يظهر خلال أحداث العمل الذي نسلط الضوء علي أبرز 5 مشاهد فيه جمعت الثنائي معاً.

خلال هذا المشهد تظهر كريمة مختار أثناء استمتاعها بمشاهدة أحد الأفلام مع ابنها يحيي الفخراني، وهو المشهد الذي حظي بتفاعل كبير من جانب مشاهدي وجمهور العمل.

مشهد آخر برزت فيه كريمة مختار من خلال "ماما نونا" ولكن تلك المرة لم تكن الكوميديا مسيطرة، وإنما أحزنت الجميع من خلال تعبيرات وجهها مع اصطدماها برغبة عائلتها في دخولها دار مسنين كي يتمكنوا من بيع القصر التي تعيش فيه.

"قومي يا طعمة قومي يا جميلة"، الجملة التي لا زالت تتردد إلي الآن مع الكثيرين ممن استمتعوا بهذا العمل، حيث تظهر فيه ماما نونا وهي تحاول ايقاظ ابنها المدلل.

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مرة أخري تتميز فيها كريمة مختار بدلع ابنها، ولكن تلك المرة حين تحضر له العشاء بعد نصف الليل بسبب جوعه الشديد، وهو المشهد الذي نال إعجاب كثيرين.

أخيراً يأتي المشهد الذي أبكي الملايين، ممن شعروا بفقدان الأم حين رأوا حزن يحيي الفخراني الكبير علي وفاة والدته مما ذكر كل من فقد والدته بآلام فقد الأم.

جدير بالذكر أن مسلسل "يتربي فى عزو" عرض منذ سنوات طويلة وتحديداً عام 2007 الذي شهد طرحه للمرة الأولي على شاشة التليفزيون، ورغم مرور 12 عام علي طرحه إلا أنه لا زال يحظي بمشاهدة كبيرة من الجمهور أثناء عرضه على القنوات التليفزيونية من وقت لآخر، كما أكد الفنان يحيي الفخراني في أكثر من مناسبة أن النجمة الراحلة كريمة مختار هي سبب نجاح المسلسل بهذا الشكل أثناء طرحه.