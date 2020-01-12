شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أحيا معتز الدمرداش الذكرى الـثالثة لوفاة والدته الفنانة كريمة مختار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الإعلامي معتز الدمرداش ذكرى والدته الفنانة القديرة كريمة مختار، والذي رحلت عن دنيانا 2017 عن عمر ناهز 82عاما بعد صراع مع المرض، وزار معتز قبر والده بالقاهرة، وقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ودعا له بالرحمة والمغفرة.





وكشف معتز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن أنه كان يجتمع دائما مع أسرته لقراءة القرآن الكريم، مضيفا: "الحمد لله والدتي أري فيها دائما دائما الطيبة والحنان وجدعنة الست المصرية المضحية، وكانت تجمعنا أنا وإخوتي وتقدم لكل واحد ما يريده".





أما عن المواقف الكوميدية التي جمعته بوالدته قبل وفاتها، قائلًا: لما خسيت مكنش عاجبها وتقولى شكلك عيان ولما تخنت تقولى لا كدة مش حلو عشان الشاشة وتقوم فى الغدا تحضرلى محشى.

ووجه رسالة إلى والدته الراحلة، قائلًا: "الله يرحمك ويحسن إليكي يا ماما كريمة، أنا تأكدت بعد وفاتك إنك مش أمي لوحدي وإن كل المجتمع إخواتي، بشكرها جدًا أنها طولت رقبتي أمام المجتمع، وسابت لي السيرة العطرة".

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وقد رحلت الفنانة كريمة مختار عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عامًا، داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية، وأجرت منذ فترة جراحة منظار فى المعدة، وعادت إلى منزها، وخضعت للإشراف الطبي، إلا أن حالتها الصحية تدهورت فى الأيام الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة كان مسلسل "المرافعة" الذى تم عرضه فى عام 2014، من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج عمر الشيخ وشارك فى بطولته باسم ياخور وشيرين رضا ودوللي شاهين ودينا وعدد آخر من الفنانين، أما أخر أعمالها في السينما فيلم "ساعة ونص"، من بطولة فتحي عبد الوهاب، ويسرا اللوزى، ومحمد رمضان، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وأحمد فلوكس، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج حسام الجزار.