شكرا لقرائتكم خبر عن نعى للسلطان قابوس.. آخر ما كتبه الفنان البحرينى على الغرير قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان البحرينى على الغرير، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 47 عاما إثر سكتة قلبية.

و آخر ما كتبه على الغرير عبر حسابه على إنستجرام وقبل وفاته كان نعيا للسلطان قابوس، أمس السبت، حيث كتب قائلا:" عظم الله اجوركم يا اهل عمان والخليج العربي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، وعبر متابعيه عن حزنهم الشديد لرحيله المفاجئ حيث كان أمس ينعى السلطان قابوس، و اليوم الجميع ينعيه.

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آخر بوست للفنان البحرينى الراحل على غرير

وكان الفنان داود حسين، أعلن وفاة الفنان البحرينى على الغرير، وكتب داود حسين عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" أخى و صديقي العزيز نجم البحرين علي الغرير في ذمة الله .. الله يتغمد روحك الجنة يا بوخالد مع الصديقين والابرار .. انا لله وانا اليه راجعون .. الفاتحة على روحه الطاهرة يرحمكم الله".

والفنان على غرير الغرير من مواليد 30 سبتمبر 1972م، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل رحلة العجائب في العام 1990وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي خلال مسيرةٍ امتدّت حوالي 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل جديمك نديمك.

كما شارك الغرير في المسرح من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحليّة والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها «سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا في العام 2016، و "طفاش والأربعين حرامي" في 2017، وآخرها " طربال رايح جاي"في العام 2018.