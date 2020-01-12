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شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 4 شخصيات جسدتها ليلى فوزى فى السينما المصرية.. اعرفها فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزي، هو واحدة من أجمل الفنانات في السينما المصرية، حيث اشتهرت بدور الملكات والأميرات والنساء الأرستقراطيات بجدارة، كما لمعت في أدوار الشر، وتمكنها من تقمص الأدوار، مما جعل معظم المخرجين يسندونها إليها، وفى ذكرى وفاتها نرصد أهم أفلامها في السينما المصرية.فيلم لست ملاكاً:
هو واحد من أشهر أفلام في فترة الأربعينيات، والتي جسدت فىها شخصية على " يسرية هانم حسن بيه أبو الدهب"، والفيلم من بطولة محمد عبد الوهاب، ونور الهدي، ومحمود المليجي، ومن تأليف وإخراج محمد كريم.فيلم الناصر صلاح الدين:
هو من أشهر أفلام التاريخية في مصر، والتي لعبت دور " فيرجينيا"، هو من بطولة أحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار، وحمدي غيث، وعمر الحريري، وليلى طاهر، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج يوسف شاهين.
والذي يقوم ببطولته محمد فوزي، وفايزة أحمد، ووداد حمدي، وعباس فارس، وثريا فخري، وعبد المنعم إسماعيل، وحسين إسماعيل، ومن تأليف وإخراج حسين فوزي.
فيلم طريق الدموع:
هو فيلم من بطولة كمال الشناوي، وصباح، وعبد المنعم إبراهيم، وحامد مرسي، ومحمد توفيق وليلى فهمى، ومن تأليف كمال الشناوي، وإخراج حلمى حليم، وتدور قصة فيلم عن كمال الشناوي يعمل ممثلًا للأدوار الثانوية، ويحيا حياة وديعة، لكنه يترك صديقه الوحيد سعيد وحبيبته وزميلته فايزة-ليلى فوزى في اليوم الذي وقع فيه على عقد القيام بدور رئيسي أمام نجمة الغناء الكبيرة سامية فؤاد، وكان يعتبر معرفته بسامية الخطوة الأولى نحو الوصول إلى هدفه فتزوجها.
من أدوارها السينمائية دورها المميز الصامت كرئيسة عصابة التهريب في فيلم ضربة شمس من بطولتها ونور الشريف، ونورا، ومجدي وهبة، وتوفيق الدقن، ومصطفي متولي،وفاروق فلوكس، ومن تأليف وإخراج محمد خان.
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