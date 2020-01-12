شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يخوض تجربة دراما الرعب فى فيلم "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمود عبد المغني لبطولة فيلم "يوم 13" للمخرج وائل عبدالله، حيث يجري تحضيرات مكثفة لدوره المقرر بدء تصويره داخل ديكور القصر بأستوديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر، وينتمي فيلم "يوم 13"، إلي نوعية الرعب والإثارة، ومن المقرر عرضه بتقنية الثرى دى لأول مرة في السينما المصرية والعربية.

ويعد فيلم "يوم 13" التجربة الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية ال 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

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‏‎فيلم "يوم 13" من بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروى جودة ومحمد شاهين و جومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

ومن ناحية أخرى يواصل محمود عبد المغنى تصوير مشاهده فى مسلسل "رحيل زهرة"، العمل الصعيدي الذى ينتمى لنوعية 45 حلقة ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغنى السينمائية مشاركته فى فيلم "حملة فرعون" للمخرج رؤوف عبد العزيز، تأليف كريم حسن بشير، وشارك فى بطولته النجم عمرو سعد والفنانة روبى، ومحمد لطفى وسوزان نجم الدين، والتى دارت أحداثه في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقةقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.