شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيلارى داف تنهي رحلتها "المجنونة" مع زوجها ماثيو كوما بشهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من الرحلات الممتعة التي جمعت النجمة العالمية هيلاري داف و زوجها ماثيو كوما ، كشفت منذ قليل النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 32 عام ) انها انهت رحلتها الممتعة و "المجنونة" وهي رحلة شهر العسل.

ونشرت داف علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جديدة التقطتها مع زوجها خلال تواجدهما في المطار .





من جهه اخري نشرت هيلاري داف مؤخرا علي " إنستجرام " عدد من الصور الرومانسية التي جمعتها بكوما علي عدد من الشواطئ كذلك بأحدي الاماكن التي تخطف الأذهان بالخٌضرة وهي الصور التي لاقت سلسلة طويلة من عبارات الإعجاب و الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي تضم أكثر من 14.2 مليون شخص.

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يذكر أن النجمة البالغة من العمر 32 عاما ، أقامت مؤخرا مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفى في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصف أحد المصادر للموقع أنه حقا كان مهرجان حب ، فحفل الزواج الصغير أقيم في أجواء رومانسية في منزلها وحضره عدد من أصدقائها المقربين، إضافة إلى بعض أفراد عائلتها .

وكانت هيلاري داف و ماثيو كوما تمت خطبتهما في مايو 2019 بعد قصة حب قوية استمرت لمدة عامين رصدت الكثير من تفاصيلها وسائل الأعلام الفنية من شتى أنحاء العالم .







