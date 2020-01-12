أكرم حسني بصحبة عماد أديب: "ليه فضل كبير عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:نشر الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمع بين فريق عمل مسرحية "عطل فني"، والإعلامي الكبير عماد أديب.

وعلق: "أسرة مسرحية عطل فني إمبارح، كان ليها الشرف إن يبقى من ضمن الحضور أستاذ عماد أديب، واللي كتير من الناس ما يعرفهوش إن الأستاذ عماد أديب والأستاذ عمرو أديب ليهم فضل كبير عليا أنا شخصياً بعد ربنا سبحانه وتعالى، وكانوا من أول الناس اللي ساندتني في بداية شغلي، وأتمنى المسرحية تكون عند حسن ظنهم وظن الجمهور".

مسرحية "عطل فني" تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوى مصطفى، أيتن عامر، ومن إخراج أوتاكا.