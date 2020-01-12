ياسر الياسري عن الراحل علي الغرير: كان صاحب كوميديا مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المخرج ياسر الياسري عن حزنه لوفاة الفنان البحريني علي الغرير، اليوم، عن عمر يناهز الـ48 عامًا.

ونشر الياسري صورة للراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان البحريني المتميز وصاحب الكوميديا المميزة علي الغرير في ذمة الله، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك، والهم كل من يحبه الصبر والسلوان ".

ويعتبر الفنان علي الغرير من أشهر الممثلين في البحرين؛ من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التليفزيونية، ومن أبرزها مسلسل "سوالف طفاش"، "سعدون"، "عجايب زمان"، "فرجان لول"، وغيرها من الأعمال.