وفاة الفنان البحريني علي الغرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ47 عاما؛ إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.
ونشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين صورة ومقطع فيديو للفنان علي الغرير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حبيبنا واخونا العزيز بوخالد في ذمة الله".
كما نشرت هيفاء صورة آخرى تجمعها بالفنان الراحل علي، وعلقت: "ما اقدر اعبر عن الالم والحسرة اللي في قلبي.. الى جنات النعيم يا العزيز يا من زرعت الضحكة والسعادة والفرحة في قلوب الصغار والكبار".
ويعتبر الفنان علي الغرير من أشهر الممثلين في البحرين؛ من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التليفزيونية، ومن أبرزها مسلسل "سوالف طفاش"، "سعدون"، "عجايب زمان"، "فرجان لول"، وغيرها من الأعمال.
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