أحمد شيبة ينشر صورًا رفقة عدوية: "الأستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب الشعبي أحمد شيبة صورًا تجمعه بالفنان أحمد عدوية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر شيبة في الصور وهو يغني إحدى الأغاني، وعلق: "الأستاذ". ومن ناحية أخرى يخوض المطرب الشعبي أحمد شيبة، تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "ولاد إمبابة". ويستعد "شيبة" لتقديم أغنيتين ضمن أحداث المسلسل، الأولى من كلمات إيهاب عبدالعظيم، والثانية من كلمات رضا المصري.

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