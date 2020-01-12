إيرادات السبت.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Frozen 2" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس السبت 11 يناير، إيراد قُدر بـ331 ألفًا و520 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "1917"، وحقق 263 ألفا و751 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "under water"، بعد تحقيقه 108 آلاف و169 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، محققًا 88 ألفا و578 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Frozen 2" محققًا 87 ألفًا و239 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 66 ألفًا و488 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "knives out" وحقق 39 ألفًا و461 جنيها.

في المركز الثامن يأتي "like a boss" وبلغ إيراده 28 ألفًا و362 جنيها، وفي المركز التاسع جاء Maleficent: Mistress of Evil بطولة أنجلينا جولي، وحقق 20 ألفًا و486 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "STAR WARS" وحقق 9 آلاف و989 جنيها.