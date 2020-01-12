بكلمات رومانسية.. هشام ماجد يهنئ زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان هشام ماجد زوجته بعيد ميلادها، اليوم الموافق اليوم 12 يناير.
ونشر هشام صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في مثل هذا اليوم إتولدت السيدة الأولى، و بإذن الله السيدة الأخيرة في حياتي، كل سنة وإنتي طيبة يا أم البنات يا غالية".
وتزوج هشام ماجد من زوجته 2011، وأنجب منها ابنتين وهما كارما ونادية.
وشارك هشام ماجد في مسرحية "عطل فني" بطولة شيكو، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
المسرحية عرضت بداية من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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