تراند اليوم : صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بأزمة قلبية مفاجئة



فجع الوسط الفني اليوم بوفاة فنان شهير عن عمر 47 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وتوفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، بعدما أصيب بنوبة قلبية، وهو ما أحدث صدمة في الوسط الفني الخليجي على وجه الخصوص.

واشتهر الفنان الراحل بأدواره الكوميدية المضحكة والساخرة، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحيات.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في البحرين هشاتاج #علي_الغرير وشارك الآلاف في نعيه داعين له بالرحمة والمغفرة، وسط حالة حزن وصدمة شديدة.

كما شارك العديد من الفنانين والفنانات في نعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه وداعين لأهله بالصبر والسلوان.





