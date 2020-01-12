تراند اليوم : «كان عريان وغطاهولي».. تصريح مثير من «لطيفة» عن هاني البحيري

شاركت الفنانة «لطيفة» بفقرة غنائية في الحفل الذي أقامه حزب مستقبل وطن الداعم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، بحضور لفيف كبير من الفنانين وكبار مسئولي الدولة.
ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيه لطيفة في الدقائق الأخيرة قبل صعودها على المسرح، وهي تتحدث عن الحفل وسعادتها لوجودها فيه.
كما استعرضت لطيفة إطلالاتها والفستان الذي ارتدته، وقالت إنه من تصميم المصمم المصري هاني البحيري، الذي أجرى تعديلات عليه كي يناسبها قائلة "كان عريان وغطاهولي" موضحة أنها دائما تفضل الإطلالات المحتشمة.