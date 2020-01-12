تراند اليوم : نجمة إيران الأولى لابنة قاسم سليماني: الشعب قتل بسبب والدك

وهاجمت الفنانة الإيرانية زينب سليماني بشدة وهي تقول لها: "اتركي السلاح الذي بيدك، شعبنا يقتل بسبب والدك".
يأتي هذا في الوقت بالتزامن مع انساحب العشرات من الممثلين والمخرجين والفنانين الإيرانيين من مهرجان فجر السينمائي الدولي وهو أهم مهرجان سينمائي في إيران يعقد سنويا في العاصمة الإيرانية طهران.
من جانبه علق الكاتب السوري محيي الدين اللاذقاني على الدور الذي تقوم به ابنة قاسم سليماني بالقول : " زينب منذ اغتيال والدها توزع تصريحات كالجنرالات المحترفين وتوزع مهام الانتقام على الأتباع العرب لأن ايران انكشفت هيبتها من أول رد".
وكانت زينب سليماني قد ظهرت الجمعة الماضية وهي تحمل سلاحا وتطالب بالأثر لأبيه من الولايات المتحدة|.
كما ظهرت زينب سليماني أيضا بعد مقتل والدها، عند استقبالها العزاء من قبل المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، حيث طلبت منهما الانتقام والثأر لأبيها.
يأتي هذا عقب انطلاق الاحتجاجات الغاضبة في العاصمة الإيرانية طهران ليلة أمس، والتي طالبت برحيل المرشد الإيراني على خامنئي.
وهتف المتظاهرون في إيران: " الموت لخامنئي.. الموت لولاية الفقيه".
وفي تطور سريع وخطير يكشف حجم الغضب في الشارع الإيراني، أقدم المتظاهرون على تمزيق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.
واندلعت الاحتجاجات الغاضبة، عقب أيام من اغتيال قاسم سليماني، والذي تم دفنه وسط مراسم شيعية كبيرة، حيث تم نشر صور لاستقبال سليماني في جنة الملالي، حيث يستقبله الإمام الحسين.