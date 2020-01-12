ميغان ماركل توقع اتفاقاً مع ديزني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - بعد اعتزالها وزوجها الأمير هاري Harry الأعمال الملكية، وافقت ميغان ماركل Meghan Markle على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني، مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال، بحسب ما أعلنته صحيفة تايمز.

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ماركل، لكنها قالت إن ديزني ستقدم تبرعاً في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ماركل، التي تحمل رسمياً لقب دوقة ساسكس.

وكان قد فاجأ الزوجان العائلة الملكية بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية، و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديًا"، وذلك بعد تقارير عدة تحدثت عن توتر داخل القصر الملكي وعدم انسجام داخل العائلة بعد انضمام ميغان إليها.

وقال دوق ساكس​ وزوجته في بيان إنهما ينويان العيش بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وأن هذا العام سيشكل فترة انتقالية نحو الحياة الجديدة التي وعدا بمزيد من التفاصيل بشأنها في وقت لاحق.​

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