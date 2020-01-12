بالفيديو: فنانة سعودية متهمة بالإساءة للحجاب والترويج للتدخين!

اثارت الفنانة السعودية الهام علي غضب المشاهدين، بعد ظهورها في إحدى مشاهد المسلسل الكوميدي “سريع سريع” وهي ترتدي الحجاب وتقوم بتقليد حركات الرجال مع تدخين السيجارة، باعتبار أن المشهد لفتاة منفلته خرجت مع شاب غريب ليس له صلة قرابة معها داخل إحدى الكوفيهات، وظهرت إلهام ممسكة السيجارة ومتشبهة في حديثها بالرجال.

وأثار المشهد غضب العديد من متابعيها الذين انتقدوا إقدامها على تصوير نفسها وهي تدخن ومرتدية الحجاب، كما أن الغضب ازداد باعتبار أنها أساءت للحجاب، وأيضًا الترويج لتعاطي التدخين، وطالبوا بمحاسبتها.

وانتقد العديد من المتابعين الكوميديا السعودية وما يقدمونه نجوم السعودية تحديدًا، فوصفوا ما يقدم حاليًا بأنها كوميديا فقيرة فنيًا وإن تعددت مسمياتها وتغير أبطالها؛ ففكرتها واحدة، بلا مضمون وبلا محتوى بل إن بعضها يخلو من القيم والأخلاق – كما وصفوه – .

يشار إلى أن الهام علي انتقلت للعيش في البحرين مع عائلتها، بعد أن أنهت دراستها الثانوية في السعودية، وظهرت حينها شائعات تقول بأنها هاربة، مما استدعاها للخروج والنفي أكثر من مرة.

وعملت في وقت سابق كمذيعة، وقامت بتقديم برنامج “مكسرات” على القناة الأولى السعودية، وهو برنامج يومي يعرض كل صباح، لكنها اعترفت بأنها لم تحقق نجاحًا كمذيعة، وأنها فشلت لأن البرامج الصباحية تحتاج لمذيعة “راكزة” وهي شخصية عفوية، -حد قولها-.

ويعتبر انتقال إلهام علي إلى البحرين، بمثابة الإنطلاقة الفنية الحقيقية إذ درست في معهد الفنون المسرحية، وتخرجت منه وعملت بالمسرح والدراما، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.